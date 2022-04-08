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Россияне нанесли ракетный удар по Одессе. В городе вводят комендантский час

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Одесса под ударом

Россияне нанесли ракетный удар по Одессе. В городе вводят комендантский час

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Около 17:30 пятницы, 8 апреля, в СМИ начали появляться сообщения о том, что россияне нанесли ракетный удар по Одессе. Есть сообщения о том, что работает украинское ПВО.

Более подробной информации пока нет.

Между тем, начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко в связи с ракетным ударом по Краматорску распорядился ввести на территории Одессы и Одесской области комендантский час.

Он будет действовать с 21 часов 00 минут 9 апреля 2022 года до 06 часов 00 минут 11 апреля 2022 года.

В указанный период времени запрещено пребывание людей на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

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В статье: война с Россией
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