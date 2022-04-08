Соцопрос: более 70 процентов украинцев выступают за разрыв связей УПЦ московского патриархата с РПЦ

Группа "Рейтинг" провела серию социологических опросов. Среди них были вопросы, которые затрагивали очень актуальные во время войны темы. В частности, считают ли себя украинцы братским народом с россиянами, удовлетворены ли украинцы местными властями, поддерживают ли идею разрыва УПЦ московского патриархата с РПЦ.

В итоге, 91% украинцев не считают, что россияне и украинцы один народ. В июле 2021-го года так считали лишь 56%.

Остальные итоги исследования: