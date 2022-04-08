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Соцопрос: более 70 процентов украинцев выступают за разрыв связей УПЦ московского патриархата с РПЦ

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Соцопрос: более 70 процентов украинцев выступают за разрыв связей УПЦ московского патриархата с РПЦ

Фото: Daily Sabah

UA-Футбол
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Группа "Рейтинг" провела серию социологических опросов. Среди них были вопросы, которые затрагивали очень актуальные во время войны темы. В частности, считают ли себя украинцы братским народом с россиянами, удовлетворены ли украинцы местными властями, поддерживают ли идею разрыва УПЦ московского патриархата с РПЦ.

В итоге, 91% украинцев не считают, что россияне и украинцы один народ. В июле 2021-го года так считали лишь 56%.

Остальные итоги исследования:

  • 80% украинцев испытывают гордость за государство. В августе 2021-м году этот показатель составлял 34%. Это доминирующая эмоция среди людей;
  • 98% опрошенных самоидентифицируют себя как граждане Украины. Раньше – 75%. Вдвое больше опрошенных могут назвать себя европейцами (с 27% до 57%). Втрое меньше людей называют себя советским человеком (с 21-го до 7%);
  • фиксируется абсолютно высокий уровень местного патриотизма;
  • гражданское самосознание сегодня доминирует во всех возрастных и региональных группах;
  • 64% украинцев считают, что восстановление дружеских отношений с россиянами вообще невозможно. Месяц назад так считали 42%. 22% допускают, что это может быть только через 20-30 лет;
  • 80% респондентов тем или иным способом участвуют в защите страны;
  • почти 80% удовлетворены деятельностью своего городского/деревенского председателя, коммунальных служб и полиции;
  • 90% поддерживают инициативу лишения мандатов депутатов из пророссийских партий. 86% поддерживают полный запрет на их деятельность в Украине;
  • 81% поддерживают идею увеличения налогов для украинского бизнеса, продолжающего работать в России;
  • 74% поддерживают идею разрыва связей УПЦ московского патриархата с русской православной церковью.
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В статье: война с Россией
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Источник:
Ukraine NOW

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.04.2022 в 18:26
РПЦ працює на чекістів з 1917 року. Хто ще цього не знає?...
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