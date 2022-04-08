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Еврокомиссия даст свое заключение о членстве Украины в ЕС летом текущего года

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Ждем с нетерпением

Еврокомиссия даст свое заключение о членстве Украины в ЕС летом текущего года

Фото: twitter.com/vonderleye

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Президент еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, которая сейчас находится с официальным визитом в Киеве, рассказала о сроках, которые нужны европейским чиновникам для выводов о членстве Украины в ЕС.

Цитирует заявление Урсулы фон дер Ляен издание Reuters:

"Обычно идут годы, прежде чем Совет ЕС принимает заявку на членство, но Украина сделала это за неделю-две, и я прошу двигаться вперед как можно быстрее. Наша цель – подать заявку Украины Европейскому Совету этим летом".

Напомним, что в первые дни полномасштабной войны с россией Украина подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре. Еврокомиссия сначала должна предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Reuters

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