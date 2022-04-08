Президент Еврокомиссии побывала в Буче и отреагировала на зверства россиян
Сильнее личных впечатлений ничего быть не может
фото из открытых источников
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в рамках официального визита в Украину побывала в Буче. Этот город некоторое время находился под русской оккупацией, а после освобождения раскрыл всю полноту зверств оккупантов.
Вместе с Уруслой фон дер Ляен Бучу посетили премьер-министр Словакии и глава правительства Украины Денис Шмигаль.
После визита Урсула фон дер Ляен отреагировала на увиденное:
"Было важно начать свой визит с посещения Бучи. Потому что в Буче раскололась наша человечность.
Мое послание к украинцам: виновные в преступлениях будут привлечены к ответственности. Ваша борьба – это наша борьба.
Сегодня я в Киеве, чтобы сказать вам, что Европа на вашей стороне", – написала чиновница.
It was important to start my visit in Bucha.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 8, 2022
Because in Bucha our humanity was shattered.
My message to Ukrainian people:
Those responsible for the atrocities will be brought to justice.
Your fight is our fight.
I’m in Kyiv today to tell you that Europe is on your side. pic.twitter.com/oVEUOPDuD6
Ранее Урсула фон дер Ляен сказала о том, что Еврокомиссия даст вывод о членстве Украины в ЕС летом текущего года.
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