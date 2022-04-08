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Президент Еврокомиссии побывала в Буче и отреагировала на зверства россиян

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Сильнее личных впечатлений ничего быть не может

Президент Еврокомиссии побывала в Буче и отреагировала на зверства россиян

фото из открытых источников

UA-Футбол
Новина українською

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в рамках официального визита в Украину побывала в Буче. Этот город некоторое время находился под русской оккупацией, а после освобождения раскрыл всю полноту зверств оккупантов.

Вместе с Уруслой фон дер Ляен Бучу посетили премьер-министр Словакии и глава правительства Украины Денис Шмигаль.

После визита Урсула фон дер Ляен отреагировала на увиденное:

"Было важно начать свой визит с посещения Бучи. Потому что в Буче раскололась наша человечность.

Мое послание к украинцам: виновные в преступлениях будут привлечены к ответственности. Ваша борьба – это наша борьба.

Сегодня я в Киеве, чтобы сказать вам, что Европа на вашей стороне", – написала чиновница.

Ранее Урсула фон дер Ляен сказала о том, что Еврокомиссия даст вывод о членстве Украины в ЕС летом текущего года.

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В статье: война с Россией
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