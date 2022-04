Президент Еврокомиссии побывала в Буче и отреагировала на зверства россиян

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в рамках официального визита в Украину побывала в Буче. Этот город некоторое время находился под русской оккупацией, а после освобождения раскрыл всю полноту зверств оккупантов.

Вместе с Уруслой фон дер Ляен Бучу посетили премьер-министр Словакии и глава правительства Украины Денис Шмигаль.

После визита Урсула фон дер Ляен отреагировала на увиденное:

It was important to start my visit in Bucha.



Because in Bucha our humanity was shattered.



My message to Ukrainian people:



Those responsible for the atrocities will be brought to justice.



Your fight is our fight.



I’m in Kyiv today to tell you that Europe is on your side. pic.twitter.com/oVEUOPDuD6