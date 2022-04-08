Это больно осознавать. Стало известно, сколько украинских детей уже похитили россияне

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, сколько украинских детей за время полномасштабной войны украла россия.

Этот показатель достигает 121-й тысячи.

Часть детей оккупанты вывезли из Мариуполя в Донецк, а затем в направлении Таганрога. Это как дети-сироты, так и имеющие родителей. Также рашисты готовят изменения к законодательству, чтобы упростить процесс усыновления. Они собираются отдавать детей без особых проверок и законных норм, навсегда скрывая детали пребывания маленьких украинцев.