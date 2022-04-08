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Это больно осознавать. Стало известно, сколько украинских детей уже похитили россияне

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(1 голосов)

Надо всех вернуть

Это больно осознавать. Стало известно, сколько украинских детей уже похитили россияне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, сколько украинских детей за время полномасштабной войны украла россия.

Этот показатель достигает 121-й тысячи.

Часть детей оккупанты вывезли из Мариуполя в Донецк, а затем в направлении Таганрога. Это как дети-сироты, так и имеющие родителей. Также рашисты готовят изменения к законодательству, чтобы упростить процесс усыновления. Они собираются отдавать детей без особых проверок и законных норм, навсегда скрывая детали пребывания маленьких украинцев.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Ukraine NOW

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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
08.04.2022 в 19:22
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