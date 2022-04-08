Шокирующие подробности российских зверств в Буче. Омбудсмен рассказала о фактах изнасилования несовершеннолетних
Просто невозможно это выдержать
фото из открытых источников
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова раскрыла шокирующие детали российских зверств в Буче.
Так, омбудсмен привела несколько конкретных примеров бесчеловечного поведения русских оккупантов:
- 14-летнюю девушку изнасиловали пятеро оккупантов-россиян; в итоге девушка забеременела;
- одиннадцатилетнего мальчика изнасиловали на глазах его матери, которую привязали к стулу;
- 20-летняя украинка испытала надругательства от группы россиян.
Людмила Денисова напомнила, что изнасилования запрещены статьей 27 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Также омбудсмен обратилась в комиссию ООН по расследованию нарушения прав человека.
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Источник:Фейсбук
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