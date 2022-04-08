УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Шокирующие подробности российских зверств в Буче. Омбудсмен рассказала о фактах изнасилования несовершеннолетних
В тренде

Шокирующие подробности российских зверств в Буче. Омбудсмен рассказала о фактах изнасилования несовершеннолетних

Общие новости
(1 голосов)

Просто невозможно это выдержать

Шокирующие подробности российских зверств в Буче. Омбудсмен рассказала о фактах изнасилования несовершеннолетних

фото из открытых источников

UA-Футбол
Новина українською

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова раскрыла шокирующие детали российских зверств в Буче.

Так, омбудсмен привела несколько конкретных примеров бесчеловечного поведения русских оккупантов:

  • 14-летнюю девушку изнасиловали пятеро оккупантов-россиян; в итоге девушка забеременела;
  • одиннадцатилетнего мальчика изнасиловали на глазах его матери, которую привязали к стулу;
  • 20-летняя украинка испытала надругательства от группы россиян.

Людмила Денисова напомнила, что изнасилования запрещены статьей 27 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Также омбудсмен обратилась в комиссию ООН по расследованию нарушения прав человека.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Фейсбук

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...