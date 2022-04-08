Украинская разведка: российские спецназовцы, воевавшие в Сирии, отказываются от штурма Мариуполя
Мобилизация у врага идет не очень гладко
ГУР
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает об "успехах" российской мобилизации – отказах, рапортах, укрывательствах и самоувечьях. По сообщению разведки, от попыток штурмовать Мариуполь отказываются даже спецназовцы, имеющие опыт войны в Сирии:
"Подразделение российских спецназовцев, имеющее опыт боевых действий в Сирии, в полном составе отказалось участвовать в дальнейших попытках штурма Мариуполя. В боях против ВСУ с 2 по 4 апреля это подразделение потеряло около 30 военнослужащих. Следовательно, в дальнейшем спецназовцы решили не испытывать судьбу", – пишет пресс-служба ведомства.
"Последние данные по отбору на военную службу в рф свидетельствуют о низком уровне заинтересованности россиян в службе по контракту. Согласно отчету о результатах рекрутинга в Екатеринбурге, даже на разговор о возможности подписания контракта согласилось менее 1% граждан, находящихся в запасе".
Украинская разведка приводит конкретные значения провала российской мобилизации:
"Из 397 кандидатов только 2 дали согласие на собеседование. Отказались – 52, не вышли на связь – 203, работа по 140-ка кандидатам ведется".
Также ГУР МО сообщает о низком моральном состоянии мобилизованных на россии солдат.
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