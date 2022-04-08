УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украинская разведка: российские спецназовцы, воевавшие в Сирии, отказываются от штурма Мариуполя
В тренде

Украинская разведка: российские спецназовцы, воевавшие в Сирии, отказываются от штурма Мариуполя

Общие новости
(1 голосов)

Мобилизация у врага идет не очень гладко

Украинская разведка: российские спецназовцы, воевавшие в Сирии, отказываются от штурма Мариуполя

ГУР

UA-Футбол
Новина українською

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает об "успехах" российской мобилизации – отказах, рапортах, укрывательствах и самоувечьях. По сообщению разведки, от попыток штурмовать Мариуполь отказываются даже спецназовцы, имеющие опыт войны в Сирии:

"Подразделение российских спецназовцев, имеющее опыт боевых действий в Сирии, в полном составе отказалось участвовать в дальнейших попытках штурма Мариуполя. В боях против ВСУ с 2 по 4 апреля это подразделение потеряло около 30 военнослужащих. Следовательно, в дальнейшем спецназовцы решили не испытывать судьбу", – пишет пресс-служба ведомства.

"Последние данные по отбору на военную службу в рф свидетельствуют о низком уровне заинтересованности россиян в службе по контракту. Согласно отчету о результатах рекрутинга в Екатеринбурге, даже на разговор о возможности подписания контракта согласилось менее 1% граждан, находящихся в запасе".

Украинская разведка приводит конкретные значения провала российской мобилизации:

"Из 397 кандидатов только 2 дали согласие на собеседование. Отказались – 52, не вышли на связь – 203, работа по 140-ка кандидатам ведется".

Также ГУР МО сообщает о низком моральном состоянии мобилизованных на россии солдат.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Фейсбук

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...