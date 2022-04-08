ЕС передал Зеленскому опросник, заполнение которого является условием для получения статуса кандидата на вступление
Важный практический шаг
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Сегодня, восьмого апреля, с визитом в Киев прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Также с официальным визитом в Киеве находится глава Европарламента Жозе Борель.
Как сообщил спикер президента Украины Сергей Никифоров, Владимир Зеленский получил от госпожи Урсулы официальный образец опросника, заполнение которого является обязательным условием получения статуса кандидата в члены Евросоюза.
"Урсула фон дер Ляен передала Владимиру Зеленскому "опросник", который является следующим формальным шагом на пути вступления Украины в Евросоюз", - сказал Никифоров.
По результатам этого опроса в ЕС будут рассматриваться готовность страны к вступлению. Обычно эта процедура занимает годы, но в Европейском союзе обещает сделать эту процедуру более быстрой.
"Этот опросник – это основа для дискуссии, которая должна привести к выводу Еврокомиссии (о готовности Украины к получению статуса кандидата)", – заявила Урсула фон дер Ляен.
Президент уточнила, что речь идет об ускоренной процедуре, поскольку отношения Украины и ЕС настолько развиты, что Брюссель не нуждается в ответах.
"Мы знаем много друг о друге. Поэтому заполнение займет не годы, как всегда, а недели", – пояснила она. Зеленский, в свою очередь, заявил, что ответы для анкеты будут готовы через неделю.
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