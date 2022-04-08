УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ЕС передал Зеленскому опросник, заполнение которого является условием для получения статуса кандидата на вступление
В тренде

ЕС передал Зеленскому опросник, заполнение которого является условием для получения статуса кандидата на вступление

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Важный практический шаг

ЕС передал Зеленскому опросник, заполнение которого является условием для получения статуса кандидата на вступление

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, восьмого апреля, с визитом в Киев прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Также с официальным визитом в Киеве находится глава Европарламента Жозе Борель.

Как сообщил спикер президента Украины Сергей Никифоров, Владимир Зеленский получил от госпожи Урсулы официальный образец опросника, заполнение которого является обязательным условием получения статуса кандидата в члены Евросоюза.

"Урсула фон дер Ляен передала Владимиру Зеленскому "опросник", который является следующим формальным шагом на пути вступления Украины в Евросоюз", - сказал Никифоров.

По результатам этого опроса в ЕС будут рассматриваться готовность страны к вступлению. Обычно эта процедура занимает годы, но в Европейском союзе обещает сделать эту процедуру более быстрой.

"Этот опросник – это основа для дискуссии, которая должна привести к выводу Еврокомиссии (о готовности Украины к получению статуса кандидата)", – заявила Урсула фон дер Ляен.

Президент уточнила, что речь идет об ускоренной процедуре, поскольку отношения Украины и ЕС настолько развиты, что Брюссель не нуждается в ответах.

"Мы знаем много друг о друге. Поэтому заполнение займет не годы, как всегда, а недели", – пояснила она. Зеленский, в свою очередь, заявил, что ответы для анкеты будут готовы через неделю.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...