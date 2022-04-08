Байден отреагировал на удар россиянами по вокзалу в Краматорске: Штаты обещают и дальше поставлять оружие

Президент США Джо Байден не остался в стороне от очередного преступления россиян на территории Украины. Сегодня, восьмого апреля, решисты ракетой с территории ОРДЛО ударили по вокзалу в Краматорске, где готовились к эвакуации мирные жители.

Около полусотни человек убиты, среди них и несколько детей, еще сотни раненых.

Джо Байден написал в твиттере:

"Нападение на украинский железнодорожный вокзал – это еще одно ужасное зверство, совершенное россией против мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться и добраться до безопасного места. Мы продолжим нашу помощь по безопасности и поставке оружия, чтобы помочь Украине защитить свою страну. И вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем поддерживать усилия по расследованию этой атаки, документируя действия россии и привлекая ее к ответственности".

Добавим, что на днях в США приняли закон ленд-лиза, упрощающий поставку в Украину оружия.