Байден отреагировал на удар россиянами по вокзалу в Краматорске: Штаты обещают и дальше поставлять оружие
Медлить в такой ситуации - это преступление
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Джо Байден не остался в стороне от очередного преступления россиян на территории Украины. Сегодня, восьмого апреля, решисты ракетой с территории ОРДЛО ударили по вокзалу в Краматорске, где готовились к эвакуации мирные жители.
Около полусотни человек убиты, среди них и несколько детей, еще сотни раненых.
Джо Байден написал в твиттере:
"Нападение на украинский железнодорожный вокзал – это еще одно ужасное зверство, совершенное россией против мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться и добраться до безопасного места.
Мы продолжим нашу помощь по безопасности и поставке оружия, чтобы помочь Украине защитить свою страну. И вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем поддерживать усилия по расследованию этой атаки, документируя действия россии и привлекая ее к ответственности".
Добавим, что на днях в США приняли закон ленд-лиза, упрощающий поставку в Украину оружия.
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