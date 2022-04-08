УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Байден отреагировал на удар россиянами по вокзалу в Краматорске: Штаты обещают и дальше поставлять оружие
В тренде

Байден отреагировал на удар россиянами по вокзалу в Краматорске: Штаты обещают и дальше поставлять оружие

Общие новости
(2 голосов)

Медлить в такой ситуации - это преступление

Байден отреагировал на удар россиянами по вокзалу в Краматорске: Штаты обещают и дальше поставлять оружие

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Президент США Джо Байден не остался в стороне от очередного преступления россиян на территории Украины. Сегодня, восьмого апреля, решисты ракетой с территории ОРДЛО ударили по вокзалу в Краматорске, где готовились к эвакуации мирные жители.

Около полусотни человек убиты, среди них и несколько детей, еще сотни раненых.

Джо Байден написал в твиттере:

"Нападение на украинский железнодорожный вокзал – это еще одно ужасное зверство, совершенное россией против мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться и добраться до безопасного места.

Мы продолжим нашу помощь по безопасности и поставке оружия, чтобы помочь Украине защитить свою страну. И вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем поддерживать усилия по расследованию этой атаки, документируя действия россии и привлекая ее к ответственности".

Добавим, что на днях в США приняли закон ленд-лиза, упрощающий поставку в Украину оружия.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...