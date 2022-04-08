УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Объявлены новые санкции ЕС в отношении россии: против олигархов, дочерей путина и отдельных банков
В тренде

Объявлены новые санкции ЕС в отношении россии: против олигархов, дочерей путина и отдельных банков

Общие новости
(1 голосов)

И это еще не финал

Объявлены новые санкции ЕС в отношении россии: против олигархов, дочерей путина и отдельных банков

Флаг

UA-Футбол
Новина українською

Европейский союз объявил детали нового пакета введенных санкций против агрессора. Как следует из сообщения, санкции были введены против отдельных фигур, против российских банков и предприятий.

В частности, новые ограничения и проблемы будут у Олега Дерипаски, Германа Грефа, Керимова-младшего, Кесаева, Бажаева, Березкина, Богданова, Шульгина, братьев Ротенбергов, Тихоновой и Воронцовой (дочки путина), Игоря Конашенкова.

Также под санкции попали концерны "Калашников", ГТЛК, ОДК.

Евросоюз также заморозил счета ВТБ, "Новикомбанка", "Совкомбанка", банка "Открытие" и 14 промышленных и транспортных компаний.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ЄС

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...