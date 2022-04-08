Объявлены новые санкции ЕС в отношении россии: против олигархов, дочерей путина и отдельных банков
И это еще не финал
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Европейский союз объявил детали нового пакета введенных санкций против агрессора. Как следует из сообщения, санкции были введены против отдельных фигур, против российских банков и предприятий.
В частности, новые ограничения и проблемы будут у Олега Дерипаски, Германа Грефа, Керимова-младшего, Кесаева, Бажаева, Березкина, Богданова, Шульгина, братьев Ротенбергов, Тихоновой и Воронцовой (дочки путина), Игоря Конашенкова.
Также под санкции попали концерны "Калашников", ГТЛК, ОДК.
Евросоюз также заморозил счета ВТБ, "Новикомбанка", "Совкомбанка", банка "Открытие" и 14 промышленных и транспортных компаний.
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