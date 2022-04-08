Группировка Восток докладывает об очередной партии утилизированных россиян
Ни дня без достижений
Защитники Украины из оперативно-тактической группировки "Восток" доложили об очередном куске работы, выполненном ими на фронте. Нашими воинами была уничтожена очередная партия российских оккупантов:
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска не оставляют попыток прорвать нашу оборону на отдельных направлениях. В частности, восьмого апреля, украинские защитники отбили 4 вражеские атаки. Наши воины уничтожили:
- личного состава – до 50;
- танков – 4;
- БМП – 1;
- ББМ – 1;
- артиллерийских систем – 3;
- АО – 4;
- вертолетов – 1", - говорится в сообщении.
Напомним, что самой горячей точкой на фронте сейчас являются восточные области Украины. Россияне концентрируются на захвате Донбасса и установлении контроля над сухопутным коридором в Крым.
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