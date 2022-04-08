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Группировка Восток докладывает об очередной партии утилизированных россиян

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Ни дня без достижений

Группировка Восток докладывает об очередной партии утилизированных россиян

UA-Футбол
Новина українською

Защитники Украины из оперативно-тактической группировки "Восток" доложили об очередном куске работы, выполненном ими на фронте. Нашими воинами была уничтожена очередная партия российских оккупантов:

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска не оставляют попыток прорвать нашу оборону на отдельных направлениях. В частности, восьмого апреля, украинские защитники отбили 4 вражеские атаки. Наши воины уничтожили:

  • личного состава – до 50;
  • танков – 4;
  • БМП – 1;
  • ББМ – 1;
  • артиллерийских систем – 3;
  • АО – 4;
  • вертолетов – 1", - говорится в сообщении.

Напомним, что самой горячей точкой на фронте сейчас являются восточные области Украины. Россияне концентрируются на захвате Донбасса и установлении контроля над сухопутным коридором в Крым.

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В статье: война с Россией
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