Группировка Восток докладывает об очередной партии утилизированных россиян

Защитники Украины из оперативно-тактической группировки "Восток" доложили об очередном куске работы, выполненном ими на фронте. Нашими воинами была уничтожена очередная партия российских оккупантов:

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска не оставляют попыток прорвать нашу оборону на отдельных направлениях. В частности, восьмого апреля, украинские защитники отбили 4 вражеские атаки. Наши воины уничтожили: личного состава – до 50;

танков – 4;

БМП – 1;

ББМ – 1;

артиллерийских систем – 3;

АО – 4;

вертолетов – 1", - говорится в сообщении.

Напомним, что самой горячей точкой на фронте сейчас являются восточные области Украины. Россияне концентрируются на захвате Донбасса и установлении контроля над сухопутным коридором в Крым.