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"Я никогда не забуду и никогда не прощу". Шевченко – об ударе по Краматорску

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Очень тяжелые кадры

"Я никогда не забуду и никогда не прощу". Шевченко – об ударе по Краматорску

UA-Футбол
Новина українською

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко прокомментировал сегодняшний удар россиян по железнодорожному вокзалу в Краматорске.

Читайте такжеДесятки жертв. Россияне нанесли удар по ж/д вокзалу в Краматорске

"Я никогда не забуду и никогда не прощу.

Настоящий геноцид Украинского народа. Российские войска разрушают наши города, отнимают жизнь невинных украинцев. Сегодня ракеты ударили по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где Украинцы мирно ждали эвакуации в безопасные районы.

Могут ли они называть себя "людьми"? Мир должен действовать сейчас и остановить эту ужасную войну, которая длится уже 6 недель…

ОСТАНОВИТЬ ВОЙНУ СЕЙЧАС!", - написал Шевченко в социальных сетях.

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В статье: Андрей Шевченко война с Россией
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