"Я никогда не забуду и никогда не прощу". Шевченко – об ударе по Краматорску

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко прокомментировал сегодняшний удар россиян по железнодорожному вокзалу в Краматорске.

"Я никогда не забуду и никогда не прощу.

Настоящий геноцид Украинского народа. Российские войска разрушают наши города, отнимают жизнь невинных украинцев. Сегодня ракеты ударили по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где Украинцы мирно ждали эвакуации в безопасные районы.

Могут ли они называть себя "людьми"? Мир должен действовать сейчас и остановить эту ужасную войну, которая длится уже 6 недель…

ОСТАНОВИТЬ ВОЙНУ СЕЙЧАС!", - написал Шевченко в социальных сетях.