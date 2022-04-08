"Я никогда не забуду и никогда не прощу". Шевченко – об ударе по Краматорску
Очень тяжелые кадры
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко прокомментировал сегодняшний удар россиян по железнодорожному вокзалу в Краматорске.
"Я никогда не забуду и никогда не прощу.
Настоящий геноцид Украинского народа. Российские войска разрушают наши города, отнимают жизнь невинных украинцев. Сегодня ракеты ударили по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где Украинцы мирно ждали эвакуации в безопасные районы.
Могут ли они называть себя "людьми"? Мир должен действовать сейчас и остановить эту ужасную войну, которая длится уже 6 недель…
ОСТАНОВИТЬ ВОЙНУ СЕЙЧАС!", - написал Шевченко в социальных сетях.
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