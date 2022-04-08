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Словакия показала процесс передачи систем ПВО Украине

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Спасибо добрым соседям

Словакия показала процесс передачи систем ПВО Украине

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UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, восьмого апреля, стало официально известно о том, что Словакия передала Украине системы ПВО С-300. Об этом на официальном уровне заявил премьер-министр Словакии, побывавший с визитом в Киеве.

Также Словакия на видео показала процесс доставки С-300 в Украину.

Отметим, что вместо советских систем ПВО, переданных Украине, Словакия получила от США системы "Patriot".

О роли Словакии высказался президент Украины Владимир Зеленский:

"Словакия поддерживает Украину не только словами, но и реальными шагами. Благодарен Премьер-министру Эдуарду Хегеру и всему словацкому народу за необходимую военную помощь, а также теплый прием наших людей".

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В статье: война с Россией
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