Зеленский о встрече с еврочиновниками: Поговорили о санкциях, их недостаточно. Нужно полное энергетическое эмбарго
На нефть, на газ
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У президента Украины Владимира Зеленского был сегодня, восьмого апреля, как всегда, насыщенный день. Один из главных его итогов – это встреча с евродипломатами Урсулой фон дер Ляйен и Жозе Боррелем. Зеленский поговорил с ними о санкциях для россии и подчеркнул, что их нужно больше:
"Говорили также с представителями Евросоюза и о дальнейших шагах для того, чтобы принудить россию к миру. Отметил, что существующих санкций недостаточно. Нужно ввести полное энергетическое эмбарго – на нефть, газ.
Необходимо также полностью отключить от глобальной денежной системы русские банки. Не отдельные из них, а все. Всю банковскую систему россии".
Если дополнять информацию о дипломатическом фронте, то Зеленский рассказал о выступлении перед парламентом Финляндии, а также о подготовке к завтрашней массовой акции в Варшаве, которая состоится в рамках инициативы президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Канады Джастина Трюдо - Stand for Ukraine.
Важный нюанс – это получение от Урсулы фон дер Ляйен анкеты для кандидатов в члены ЕС:
"Сегодня мы получили от Еврокомиссии вопросник, ответы на который будут основой для подготовки вывода Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о членстве в ЕС. Ответы наше Правительство подготовит качественно и очень быстро. Я думаю, в течение недели", - сказал Зеленский.
Ну и не обошлось об упоминаниях о российских зверствах в Краматорске. Смотрите полное видеообращение Владимира Зеленского.
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