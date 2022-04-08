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Итоги гуманитарных коридоров за восьмое апреля: эвакуировались более шести с половиной тысяч человек

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Безопасность - превыше всего

Итоги гуманитарных коридоров за восьмое апреля: эвакуировались более шести с половиной тысяч человек

ОП

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Ирина Верещук, вице-премьер-министр Украины и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказала о деятельности гуманитарных коридоров за пятницу, восьмого апреля.

Как сказала чиновница, удалось эвакуироваться в безопасные места 6 665-ти людям.

Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 5 158 человек. Из них:

  • 1 614 – мариупольцы;
  • 3 544 – жители городов Запорожской области (Пологи, Васильевка, Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Орехов, Гуляйполе).

В Мелитополе уже сутки оккупационные войска содержат изъятые 8 автобусов для эвакуации. Ведутся переговоры, чтобы эти автобусы вернули, и согласно договоренностям можно было провести эвакуацию местных жителей.

Колонна автобусов, которые с утра были отправлены из Запорожья в Бердянск, продолжает путь по маршруту.

Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и поселка Горное в Луганской области сегодня удалось эвакуировать 1 507 человек.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Ukraine NOW

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