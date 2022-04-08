Итоги гуманитарных коридоров за восьмое апреля: эвакуировались более шести с половиной тысяч человек
Безопасность - превыше всего
ОП
Ирина Верещук, вице-премьер-министр Украины и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказала о деятельности гуманитарных коридоров за пятницу, восьмого апреля.
Как сказала чиновница, удалось эвакуироваться в безопасные места 6 665-ти людям.
Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 5 158 человек. Из них:
- 1 614 – мариупольцы;
- 3 544 – жители городов Запорожской области (Пологи, Васильевка, Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Орехов, Гуляйполе).
В Мелитополе уже сутки оккупационные войска содержат изъятые 8 автобусов для эвакуации. Ведутся переговоры, чтобы эти автобусы вернули, и согласно договоренностям можно было провести эвакуацию местных жителей.
Колонна автобусов, которые с утра были отправлены из Запорожья в Бердянск, продолжает путь по маршруту.
Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и поселка Горное в Луганской области сегодня удалось эвакуировать 1 507 человек.
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