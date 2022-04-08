ЕС предупредил Венгрию: уплата за российский газ рублями будет нарушением санкций
Пойдет ли Орбан против всей Европы?
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Венгрия нарушит санкции Европейского союза, если выполнит свое обещание платить за российские энергоносители в рублях.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы сделали анализ указа путина, и юридическое дело очень четкое. То, что предлагает путин — перевести евро на рубли, а затем оплатить счет за газ, — это нарушение санкций. Если вы сделаете это, заплатите в рублях, вы нарушите санкции, вы обойдете санкции, которые мы наложили на россию", - цитирует фон дер Ляйен "Европейская правда" со ссылкой на CNN.
Чиновница добавила, что Евросоюз ведет переговоры с Будапештом.
"Пока Венгрия придерживается санкций, так что пока мы не видим обратного, все в порядке. Никогда раньше мы не видели Европейский Союз таким сплоченным, таким решительным и быстрым. И я думаю, что для каждого из наших государств-членов также есть вопрос, хочу ли я быть первым, кто нарушит это единство? Я думаю, что нет", - сказала она.
Отметим, что Венгрия занимает жесткую пророссийскую позицию. Недавно в стране прошли парламентские выборы, где победу одержала провластная партия Виктора Орбана. В триумфальной речи премьер-министр Венгрии назвал Зеленского одним из своих врагов.
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