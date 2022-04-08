УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ЕС предупредил Венгрию: уплата за российский газ рублями будет нарушением санкций
В тренде

ЕС предупредил Венгрию: уплата за российский газ рублями будет нарушением санкций

Общие новости
(2 голосов)

Пойдет ли Орбан против всей Европы?

ЕС предупредил Венгрию: уплата за российский газ рублями будет нарушением санкций

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Венгрия нарушит санкции Европейского союза, если выполнит свое обещание платить за российские энергоносители в рублях.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы сделали анализ указа путина, и юридическое дело очень четкое. То, что предлагает путин — перевести евро на рубли, а затем оплатить счет за газ, — это нарушение санкций. Если вы сделаете это, заплатите в рублях, вы нарушите санкции, вы обойдете санкции, которые мы наложили на россию", - цитирует фон дер Ляйен "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Чиновница добавила, что Евросоюз ведет переговоры с Будапештом.

"Пока Венгрия придерживается санкций, так что пока мы не видим обратного, все в порядке. Никогда раньше мы не видели Европейский Союз таким сплоченным, таким решительным и быстрым. И я думаю, что для каждого из наших государств-членов также есть вопрос, хочу ли я быть первым, кто нарушит это единство? Я думаю, что нет", - сказала она.

Отметим, что Венгрия занимает жесткую пророссийскую позицию. Недавно в стране прошли парламентские выборы, где победу одержала провластная партия Виктора Орбана. В триумфальной речи премьер-министр Венгрии назвал Зеленского одним из своих врагов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
CNN

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...