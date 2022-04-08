BRAVEUKRAINE. Офис Президента запустил проект про смелых украинцев
Смелый - это про всех
Фото: Brave Ua
Офис Президента и правительство запустило проект об украинской смелости. Об этом говорится в ТГ-канале "Дія".
"Если Франция ассоциируется с модой, Германия - с качеством, то Украина - со смелостью. За время войны смелость показали не только Вооруженные силы Украины, но и вы мирные жители, простые украинцы", — говорится в заявлении.
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На сайте brave.ua можно скачать макеты постеров, стикеров и мерча, которые создало креативное агентство Banda, чтобы распространять идею украинской храбрости.
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Источник:brave.ua
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