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BRAVEUKRAINE. Офис Президента запустил проект про смелых украинцев

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Смелый - это про всех

BRAVEUKRAINE. Офис Президента запустил проект про смелых украинцев

Фото: Brave Ua

UA-Футбол
Новина українською

Офис Президента и правительство запустило проект об украинской смелости. Об этом говорится в ТГ-канале "Дія".

"Если Франция ассоциируется с модой, Германия - с качеством, то Украина - со смелостью. За время войны смелость показали не только Вооруженные силы Украины, но и вы мирные жители, простые украинцы", — говорится в заявлении.

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На сайте brave.ua можно скачать макеты постеров, стикеров и мерча, которые создало креативное агентство Banda, чтобы распространять идею украинской храбрости.

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В статье: война с Россией
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Источник:
brave.ua

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