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Обновленные данные о количестве жертв ракетного удара по Краматорску: более полусотни убитых, более сотни раненых

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(2 голосов)

Еще один акт геноцида

Обновленные данные о количестве жертв ракетного удара по Краматорску: более полусотни убитых, более сотни раненых

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко обнародовал новые данные по утреннему ракетному удару по Краматорску. Напомним, что россияне ударили "Точкой-У" по вокзалу, где мирные люди готовились к эвакуации.

Сразу после этого оккупанты распространяли информацию о том, что якобы ударили в Краматорске по позициям ВСУ. Когда стало известно о гражданских жертвах, россияне начали активно "чистить" свои сообщения. Однако следы остались. Стало известно, что некоторые из сообщений рашисты запустили в Интернет ранее факта падения ракеты.

Итак, Павел Кириленко обновил информацию относительно жертв – 52 человека погибли, 109 – ранены. Среди погибших – пятеро детей.

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В статье: война с Россией
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