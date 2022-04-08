Обновленные данные о количестве жертв ракетного удара по Краматорску: более полусотни убитых, более сотни раненых

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко обнародовал новые данные по утреннему ракетному удару по Краматорску. Напомним, что россияне ударили "Точкой-У" по вокзалу, где мирные люди готовились к эвакуации.

Сразу после этого оккупанты распространяли информацию о том, что якобы ударили в Краматорске по позициям ВСУ. Когда стало известно о гражданских жертвах, россияне начали активно "чистить" свои сообщения. Однако следы остались. Стало известно, что некоторые из сообщений рашисты запустили в Интернет ранее факта падения ракеты.

Итак, Павел Кириленко обновил информацию относительно жертв – 52 человека погибли, 109 – ранены. Среди погибших – пятеро детей.