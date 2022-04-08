Обновленные данные о количестве жертв ракетного удара по Краматорску: более полусотни убитых, более сотни раненых
Еще один акт геноцида
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко обнародовал новые данные по утреннему ракетному удару по Краматорску. Напомним, что россияне ударили "Точкой-У" по вокзалу, где мирные люди готовились к эвакуации.
Сразу после этого оккупанты распространяли информацию о том, что якобы ударили в Краматорске по позициям ВСУ. Когда стало известно о гражданских жертвах, россияне начали активно "чистить" свои сообщения. Однако следы остались. Стало известно, что некоторые из сообщений рашисты запустили в Интернет ранее факта падения ракеты.
Итак, Павел Кириленко обновил информацию относительно жертв – 52 человека погибли, 109 – ранены. Среди погибших – пятеро детей.
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