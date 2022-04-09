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Динамо приютит Довбика, Пятов сыграл за Металлист. Главные новости за восьмое апреля

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Соперники грандов, форвард "Шахтера" в Швейцарии и признание Бензема - сводка главных новостей за пятницу

Динамо приютит Довбика, Пятов сыграл за Металлист. Главные новости за восьмое апреля

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 8-е апреля.

Украинские гранды продолжают готовиться к благотворительным матчам

Совсем скоро донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" проведут свои первые матчи в рамках военного времени. Сегодня стали известны новые соперники наших грандов. "Горняки" объявили сразу о четырех будущих встречах - против "Лехии", "Хайдука", "Фенербахче" и "Олимпиакоса". С последними, к слову, команда де Дзерби сыграет уже в субботу. "Динамо" же назвало двух новых оппонентов - "Галатасарай" и "Боруссия", представляющая Дортмунд.

Артем Довбик на время присоединился к "Динамо"

Лучший бомбардир нынешнего сезона УПЛ Артем Довбик будет работать с "Динамо" в ближайшие недели. Об этом стало известно в пятницу. Агент нападающего "Днепра-1" заявил, что Артем будет лишь тренироваться с чемпионами Украины, и это нельзя назвать полноценным переходом/арендой. Перед началом военных действий Артем получил травму и проходил реабилитацию за границей. Пока что он еще не восстановился на сто процентов.

Форвард "Шахтера" перебрался в Швейцарию

Еще один футболист покинул до конца сезона украинский чемпионат. Специальным трансферным окном от ФИФА воспользовался нападающий "горняков" Богдан Вьюнник - до лета он будет играть за ФК "Цюрих". Последние, к слову, уверенно лидируют в местном чемпионате. Что касается самого Вьюнника, то первую часть сезона нападающий провел в составе "Мариуполя", совершив два результативных действия в 13-ти играх. Богдан - не первый украинский представитель "приазовцев", сумевший найти клуб в Европе во время войны. Не удивляйтесь, "Мариуполь" банально не успел вернуться в Украину из Турции до начала вторжения России.

Андрей Пятов сыграл за "Металлист"

Еще одна вынужденная коллаборация в украинском футболе. Капитан "Шахтера" Андрей Пятов вот уже несколько недель поддерживает форму с "Металлистом", а в пятницу провел первый товарищеский матч за команду Кучера. Лидер Первой лиги встретился со сборной Украины с проблемами слуха. Харьковчане победили со счетом 3:0, а опытный Пятов отыграл один тайм. Пока нет информации, присоединится ли он к "Шахтеру" в ближайшее время.

Бензема штампует награды: УЕФА определил лучших по итогам еврокубковой недели

Названы лучшие игроки недели в Лиге Чемпионов и Лиги Европы. В главном турнире Старого света приз прогнозируемо взял Карим Бензема. Хет-трик француза в ворота "Челси" не мог остаться незамеченным, а потому игрок "Реала" взял данную награду второй раз кряду. Он же, к слову, еще и получил приз за лучший гол недели. А вот в Лиге Европы самым ценным игроком назвали Ансгара Кнауффа. Форвард "Айнтрахта" красиво расписался в воротах "Барсы" и помог андердогу сыграть вничью в прошедшей четверг.

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