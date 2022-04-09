Динамо приютит Довбика, Пятов сыграл за Металлист. Главные новости за восьмое апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 8-е апреля.

Совсем скоро донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" проведут свои первые матчи в рамках военного времени. Сегодня стали известны новые соперники наших грандов. "Горняки" объявили сразу о четырех будущих встречах - против "Лехии", "Хайдука", "Фенербахче" и "Олимпиакоса". С последними, к слову, команда де Дзерби сыграет уже в субботу. "Динамо" же назвало двух новых оппонентов - "Галатасарай" и "Боруссия", представляющая Дортмунд.

Лучший бомбардир нынешнего сезона УПЛ Артем Довбик будет работать с "Динамо" в ближайшие недели. Об этом стало известно в пятницу. Агент нападающего "Днепра-1" заявил, что Артем будет лишь тренироваться с чемпионами Украины, и это нельзя назвать полноценным переходом/арендой. Перед началом военных действий Артем получил травму и проходил реабилитацию за границей. Пока что он еще не восстановился на сто процентов.

Еще один футболист покинул до конца сезона украинский чемпионат. Специальным трансферным окном от ФИФА воспользовался нападающий "горняков" Богдан Вьюнник - до лета он будет играть за ФК "Цюрих". Последние, к слову, уверенно лидируют в местном чемпионате. Что касается самого Вьюнника, то первую часть сезона нападающий провел в составе "Мариуполя", совершив два результативных действия в 13-ти играх. Богдан - не первый украинский представитель "приазовцев", сумевший найти клуб в Европе во время войны. Не удивляйтесь, "Мариуполь" банально не успел вернуться в Украину из Турции до начала вторжения России.

Еще одна вынужденная коллаборация в украинском футболе. Капитан "Шахтера" Андрей Пятов вот уже несколько недель поддерживает форму с "Металлистом", а в пятницу провел первый товарищеский матч за команду Кучера. Лидер Первой лиги встретился со сборной Украины с проблемами слуха. Харьковчане победили со счетом 3:0, а опытный Пятов отыграл один тайм. Пока нет информации, присоединится ли он к "Шахтеру" в ближайшее время.