В Одесской области прогремел новый взрыв

В Черноморске Одесской области под звуки воздушной тревоги прогремел взрыв. Информацию уже подтвердил мэр города Василий Гуляев.

"Ситуауция контролируется. Да, есть взрыв. Но после того, как во всём разберёмся, я вам дам полную информацию. Сейчас по возможности не подходите к окнам и, если есть возможность, спуститесь в бомбоубежище.

Ещё раз: ничего страшного на данный момент не произошло. Главное - без паники. Паника это самое худшее, что может быть", - сказал Хмельнюк.