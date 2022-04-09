В Одесской области прогремел новый взрыв
Ситуация контролируется
Фото: Игорь Матроскин
В Черноморске Одесской области под звуки воздушной тревоги прогремел взрыв. Информацию уже подтвердил мэр города Василий Гуляев.
"Ситуауция контролируется. Да, есть взрыв. Но после того, как во всём разберёмся, я вам дам полную информацию. Сейчас по возможности не подходите к окнам и, если есть возможность, спуститесь в бомбоубежище.
Ещё раз: ничего страшного на данный момент не произошло. Главное - без паники. Паника это самое худшее, что может быть", - сказал Хмельнюк.
Напомним, что вчера ракетному удару подвергся областной центр у Черного моря. Для безопастности граждан в городе решили
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