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В Одесской области прогремел новый взрыв

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Ситуация контролируется

В Одесской области прогремел новый взрыв

Фото: Игорь Матроскин

UA-Футбол
Новина українською

В Черноморске Одесской области под звуки воздушной тревоги прогремел взрыв. Информацию уже подтвердил мэр города Василий Гуляев.

"Ситуауция контролируется. Да, есть взрыв. Но после того, как во всём разберёмся, я вам дам полную информацию. Сейчас по возможности не подходите к окнам и, если есть возможность, спуститесь в бомбоубежище.

Ещё раз: ничего страшного на данный момент не произошло. Главное - без паники. Паника это самое худшее, что может быть", - сказал Хмельнюк.

Напомним, что вчера ракетному удару подвергся областной центр у Черного моря. Для безопастности граждан в городе решили расширить комендантский час.

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В статье: война с Россией
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