Рф реорганизовала военное командование - ВВС
Рашисты меняют коней на переправе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Власти террористической организации "российская федерация" реорганизовали командование операциями в Украине. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на свои источники.
Операциями теперь будет управлять командующий Южным военным округом, генерал Александр Дворников.
У Дворникова за спиной есть опыт боевых действий в Сирии. По словам источников ВВС, переговоры для рф могут иметь приоритет над военными операциями, чтобы кремль мог отсчитаться о каких-либо успехах в преддверии 9 мая.
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