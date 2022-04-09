Рф реорганизовала военное командование - ВВС

Власти террористической организации "российская федерация" реорганизовали командование операциями в Украине. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на свои источники.

Операциями теперь будет управлять командующий Южным военным округом, генерал Александр Дворников.

У Дворникова за спиной есть опыт боевых действий в Сирии. По словам источников ВВС, переговоры для рф могут иметь приоритет над военными операциями, чтобы кремль мог отсчитаться о каких-либо успехах в преддверии 9 мая.