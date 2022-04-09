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Только после теракта в Краматорске. Франция готова наложить эмбарго на российскую нефть

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Им нужна кровь

Только после теракта в Краматорске. Франция готова наложить эмбарго на российскую нефть

Getty Images/Global Images Ukraine

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Министр финансов Франции Бруно ле Мар наконец-то заявил, что Франция готова поддержать запрет импорта российской нефти. Окончательно решение французов изменило теракт московских оккупантов в Краматорске. Об этом заявляет CNN.

"Что касается Франции, мы готовы пойти дальше и принять решение о запрете на нефть, и я глубоко убежден, что следующие шаги и последующие обсуждения будут сосредоточены на этом вопросе запрета российской нефти", - сказал Ле Мар.

Он считает, что для негативных последствий для России в этом вопросе необходимо европейское единство. Запрет нефти может стать переломным моментом современности.

Также чиновник осудил обстрел россиянами железнодорожной станции в Краматорске, заявив, что виновные должны быть привлечены к ответственности. Напомним, что во время теракта на вокзале находились около четырех тысяч человек – пострадавших более 1,5 сотни.

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В статье: война с Россией
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Источник:
CNN

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