Только после теракта в Краматорске. Франция готова наложить эмбарго на российскую нефть
Им нужна кровь
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Министр финансов Франции Бруно ле Мар наконец-то заявил, что Франция готова поддержать запрет импорта российской нефти. Окончательно решение французов изменило
"Что касается Франции, мы готовы пойти дальше и принять решение о запрете на нефть, и я глубоко убежден, что следующие шаги и последующие обсуждения будут сосредоточены на этом вопросе запрета российской нефти", - сказал Ле Мар.
Он считает, что для негативных последствий для России в этом вопросе необходимо европейское единство. Запрет нефти может стать переломным моментом современности.
Также чиновник осудил обстрел россиянами железнодорожной станции в Краматорске, заявив, что виновные должны быть привлечены к ответственности. Напомним, что во время теракта на вокзале находились около четырех тысяч человек –
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