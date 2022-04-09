Только после теракта в Краматорске. Франция готова наложить эмбарго на российскую нефть

Министр финансов Франции Бруно ле Мар наконец-то заявил, что Франция готова поддержать запрет импорта российской нефти. Окончательно решение французов изменило теракт московских оккупантов в Краматорске . Об этом заявляет CNN.

"Что касается Франции, мы готовы пойти дальше и принять решение о запрете на нефть, и я глубоко убежден, что следующие шаги и последующие обсуждения будут сосредоточены на этом вопросе запрета российской нефти", - сказал Ле Мар.

Он считает, что для негативных последствий для России в этом вопросе необходимо европейское единство. Запрет нефти может стать переломным моментом современности.