Подоляк: россияне на переговорах говорят "украинские нацисты стреляют по мирным, а Буча - постановка актёров Голливуда"
К ним не достучаться
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Советник главы офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью каналу "Настоящее время" выразил непонимание, зачем российская власть для внутреннего пользователя продолжает рассказывать о фейках в Украине и при этом продолжает убивать мирных граждан.
"Для внутреннего пользователя россия рассказывает о фейках, что Украина сама бомбит школы и детские садики. Ну, конечно [с сарказмом]! Поэтому россия не может и продвинуться никуда, потому что наша армия в это же время бомбит наших же мирных граждан. Но ведь мир сейчас открыт. Мир сейчас очень легко может получить все данные: откуда, как, почему ракета взлетела, кто стрелял.
Я не понимаю. Зачем они каждый раз делают одно и то же: намеренно убивают мирных граждан, чтобы своим рассказать: "смотрите, "украинские нацысты" стреляют по мирным гражданам!". Я логику до сих пор не могу понять.
Думаю, наши ребята военнослужащие догонят этот весь этот бандитский анклав. В конце-концов, он должен быть уничтожен", - отмечает Подоляк.
Кроме того, чиновник рассказал о переговорах с представителями рф на фоне событий в Киевской области и
"Переговорная группа сейчас работает в виде подгрупп. Что касается обсуждение вопросов Бучи, Гостомеля, Ирпеня, Макарова, Бородянки, Краматорска - мы каждый раз поднимаем эти вопросы. Но представители российских делегаций делают вид, что они живут параллельной реальности, поэтому у них всего этого нет. Они, мягко говоря, не особо реагируют на любые претензии. Они поднимают глаза, смотрят на вас и говорят: "Это нацисты, сами пришли и обстреляли мирных жителей". Но мне кажется, что скоро будет официально признано существование такого термина, как российский нацизм. Потому что их поведение абсолютно бесчеловечно и антигуманно. Они не воюют с армией, а с мирными жителями максимально кощунственными способами.
Так вот, когда во время переговоров ты им задаёшь вопросы об убийствах в Буче мирных жителей, они на чистом глазу говорят: "Буча - это постановка актёров Голливуда". Или: "Краматорск - вы сами поставили нацистов, которые стреляли по мирным". Примерно так они отвечают. Рациональности здесь нет. Спорить с этим невозможно. Рф продолжает оставаться в состоянии слепых, глухих и не реагирующих ни на какие морально-этические общежития людей", - сказал Подоляк.
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