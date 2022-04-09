Подоляк: россияне на переговорах говорят "украинские нацисты стреляют по мирным, а Буча - постановка актёров Голливуда"

Советник главы офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью каналу "Настоящее время" выразил непонимание, зачем российская власть для внутреннего пользователя продолжает рассказывать о фейках в Украине и при этом продолжает убивать мирных граждан.

"Для внутреннего пользователя россия рассказывает о фейках, что Украина сама бомбит школы и детские садики. Ну, конечно [с сарказмом]! Поэтому россия не может и продвинуться никуда, потому что наша армия в это же время бомбит наших же мирных граждан. Но ведь мир сейчас открыт. Мир сейчас очень легко может получить все данные: откуда, как, почему ракета взлетела, кто стрелял. Я не понимаю. Зачем они каждый раз делают одно и то же: намеренно убивают мирных граждан, чтобы своим рассказать: "смотрите, "украинские нацысты" стреляют по мирным гражданам!". Я логику до сих пор не могу понять. Думаю, наши ребята военнослужащие догонят этот весь этот бандитский анклав. В конце-концов, он должен быть уничтожен", - отмечает Подоляк.

Кроме того, чиновник рассказал о переговорах с представителями рф на фоне событий в Киевской области и авиаудара по железнодорожному вокзалу Краматорска .