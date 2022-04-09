Россияне атаковали ракетами райцентр Полтавской области. Есть пострадавшие

Ночью с 8 на 9 апреля российскими оккупационными войсками был нанесен ракетный удар по городу Миргороду, расположенному в Полтавской области. Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.

“Этой ночью российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Миргороде. Значительные разрушения. К сожалению, два человека пострадали. Они получают всю необходимую помощь”, – говорится в сообщении Лунина.

Отметим, что Миргород расположен на границе Севера и Центра Полтавской области в 100 километрах на Запад от Сумской области.

Также напомним, что 2 апреля российские военные уже совершали воздушную атаку на Миргород. Тогда пострадала инфраструктура аэродрома, в том числе загорелся состав горюче-смазочных материалов.