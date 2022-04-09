Россияне атаковали ракетами райцентр Полтавской области. Есть пострадавшие
Очередное преступление оккупантов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ночью с 8 на 9 апреля российскими оккупационными войсками был нанесен ракетный удар по городу Миргороду, расположенному в Полтавской области. Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.
“Этой ночью российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Миргороде. Значительные разрушения. К сожалению, два человека пострадали. Они получают всю необходимую помощь”, – говорится в сообщении Лунина.
Отметим, что Миргород расположен на границе Севера и Центра Полтавской области в 100 километрах на Запад от Сумской области.
Также напомним, что 2 апреля российские военные уже совершали воздушную атаку на Миргород. Тогда пострадала инфраструктура аэродрома, в том числе загорелся состав горюче-смазочных материалов.
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