Все населенные пункты Луганской области обстреливаются - ОВА

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай во время единого телемарафона рассказал о ситуации в регионе. По его словам, под обстрелами сейчас находятся все населенные пункты.

"Все населенные пункты Луганской области обстреливаются. Сложные участки - Рубежное, Попасная и Горская громада. Попасная и Горская громада обстреливаются с утра до ночи. Постоянно, не останавливается абсолютно, со всех видов вооружения и авиацией. Не может враг продавить нашу оборону, оставляет там десятки трупов и свою технику. Но все равно лезет. Мы видим, что они накапливают силы для наступления и количество обстрелов только увеличилось. Сейчас Северодонецк уже просто по кварталам обстреливают, квадратами. Нет разницы, что в тот квартал подпадает - школа, больница или просто жилые дома. К сожалению, после беды в Краматорске у нас корректируются маршруты эвакуации, но мы и в дальнейшем продолжим эвакуировать людей .

Гуманитарная ситуация продолжает оставаться критической и она уже не изменится, к сожалению, будет только ухудшаться ситуация с критической инфраструктурой, потому что невозможно как-то возобновить работу подстанций или залатать в тех условиях газовые магистральные трубы. Ежедневные обстрелы в дальнейшем разрушают электричество, водоснабжение, газоснабжение. Наши героические ремонтники выходят и пытаются закрыть какие-то направления, чтобы оставить хотя бы какие-то участки с электричеством или газом. Но каждые сутки это становится только труднее. Гуманитарные грузы мы все равно везем и в Кременную, и в Северодонецк, и в Лисичанск, руководители Горской громады так же забирают гуманитарные грузы, хотя это просто почти на грани жизни и смерти. В Рубежном и Попасной вообще ужасная ситуация. Туда мы не можем довезти гуманитарку. Там все обстреливается. Но и в Рубежном нацгвардейцы забирают и в некоторых микрорайонах раздают гуманитарные пакеты", - говорит Гайдай.