На 15 единиц техники в оккупантов стало меньше. Генштаб ВСУ подвел итоги очередных суток войны против россии
Также была ликвидирована сотня россиян
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Утром 45-го дня от полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины Генштаб Вооруженных сил Украины подвел итоги прошедших суток.
Украинскими защитниками было уничтожено около ста оккупантов, а также 15 единиц техники, в том числе по одному самолету и вертолету. В общей сложности потери орков с 24 февраля выглядят следующим образом:
- личного состава около 19 100 человек (+100 за минувшие сутки);
- боевых бронированных машин – 1895 штук (+4);
- автомобильной техники – 1363 (+2);
- танков – 705 (+5);
- артиллерийских систем – 335 (+2);
- самолетов – 151 (+1);
- вертолетов – 136 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 112;
- РСЗО – 108;
- цистерн из ГСМ – 76;
- средств ПВО – 55;
- специальной техники – 25;
- кораблей /катеров – 7;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
Также Генштаб отмечает, что данные уточняются, потому что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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Источник:Генштаб ЗСУ
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