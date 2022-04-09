УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. На 15 единиц техники в оккупантов стало меньше. Генштаб ВСУ подвел итоги очередных суток войны против россии
В тренде

На 15 единиц техники в оккупантов стало меньше. Генштаб ВСУ подвел итоги очередных суток войны против россии

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Также была ликвидирована сотня россиян

На 15 единиц техники в оккупантов стало меньше. Генштаб ВСУ подвел итоги очередных суток войны против россии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Утром 45-го дня от полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины Генштаб Вооруженных сил Украины подвел итоги прошедших суток.

Украинскими защитниками было уничтожено около ста оккупантов, а также 15 единиц техники, в том числе по одному самолету и вертолету. В общей сложности потери орков с 24 февраля выглядят следующим образом:

  • личного состава около 19 100 человек (+100 за минувшие сутки);
  • боевых бронированных машин – 1895 штук (+4);
  • автомобильной техники – 1363 (+2);
  • танков – 705 (+5);
  • артиллерийских систем – 335 (+2);
  • самолетов – 151 (+1);
  • вертолетов – 136 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 112;
  • РСЗО – 108;
  • цистерн из ГСМ – 76;
  • средств ПВО – 55;
  • специальной техники – 25;
  • кораблей /катеров – 7;
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Также Генштаб отмечает, что данные уточняются, потому что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Генштаб ЗСУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...