На 15 единиц техники в оккупантов стало меньше. Генштаб ВСУ подвел итоги очередных суток войны против россии

Утром 45-го дня от полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины Генштаб Вооруженных сил Украины подвел итоги прошедших суток.

Украинскими защитниками было уничтожено около ста оккупантов, а также 15 единиц техники, в том числе по одному самолету и вертолету. В общей сложности потери орков с 24 февраля выглядят следующим образом:

личного состава около 19 100 человек (+100 за минувшие сутки);

боевых бронированных машин – 1895 штук (+4);

автомобильной техники – 1363 (+2);

танков – 705 (+5);

артиллерийских систем – 335 (+2);

самолетов – 151 (+1);

вертолетов – 136 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 112;

РСЗО – 108;

цистерн из ГСМ – 76;

средств ПВО – 55;

специальной техники – 25;

кораблей /катеров – 7;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Также Генштаб отмечает, что данные уточняются, потому что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.