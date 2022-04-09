Шевченко: Милан передал около полумиллиона евро в помощь украинцам
Андрей Николаевич активно работает в тылу
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Бывший тренер и игрок сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал, как итальянский клуб “Милан” и город Милан помогает украинцам в борьбе с российской агрессией:
“Милан” очень активен в этом. Мы сделали несколько проектов через два наших фонда. Мы уже передали около полумиллиона евро. Они были ориентированы крупным благотворительным организациям.
Сейчас вместе с мэром мы готовим проект по приему детей-беженцев. Это уже и делается. Есть дальнейшие планы помощи детям. Это, прежде всего, школы, они должны быть организованы. Психологи, которые должны помогать сначала. Сделать так, чтобы дети смогли приспособиться к языку”, – сказал Шевченко.
Также Андрей Николаевич заявил, что вскоре намерен приехать в Украину, чтобы лично передать гуманитарный груз для помощи своим соотечественникам.
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