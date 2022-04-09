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Верещук объявила о 10 гуманитарных коридорах на 9 апреля

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Они захватят три области

Верещук объявила о 10 гуманитарных коридорах на 9 апреля

Дмитро Живицький у Фейсбук

Новина українською

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Украины Ирина Верещук объявила о 10 гуманитарных коридоров. Эвакуация будет производиться в областях на Востоке и Юго-Востоке Украины.

В общем, список зеленых маршрутов выглядит следующим образом:

Донецкая область:

  • Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте);

Запорожская область:

  • Бердянск – Запорожье (на собственном транспорте и автобусами);
  • Токмак – Запорожье (на собственном транспорте и автобусами);

Место сбора: ул. Шевченко, 5

  • Энергодар – Запорожье (на собственном транспорте и автобусами);

Место сбора автомобилей объявят местные власти.

  • Мелитополь – Запорожье (на собственном транспорте и автобусами);

В случае возвращения оккупантами захваченных автобусов место сбора людей – пожарная часть №10.

Луганская область:

  • Северодонецк – Бахмут;

Место сбора: проспект Химиков, 28.

  • Лисичанск – Бахмут;

Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

  • Попасная – Бахмут;

Место сбора: ул. Первомайская, 42

  • Горное – Бахмут;

Место сбора: ул. Гагарина, 13.

  • Рубежное – Бахмут.
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В статье: война с Россией Ирина Верещук
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