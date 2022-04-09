Верещук объявила о 10 гуманитарных коридорах на 9 апреля
Они захватят три области
Дмитро Живицький у Фейсбук
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Украины Ирина Верещук объявила о 10 гуманитарных коридоров. Эвакуация будет производиться в областях на Востоке и Юго-Востоке Украины.
В общем, список зеленых маршрутов выглядит следующим образом:
Донецкая область:
- Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте);
Запорожская область:
- Бердянск – Запорожье (на собственном транспорте и автобусами);
- Токмак – Запорожье (на собственном транспорте и автобусами);
Место сбора: ул. Шевченко, 5
- Энергодар – Запорожье (на собственном транспорте и автобусами);
Место сбора автомобилей объявят местные власти.
- Мелитополь – Запорожье (на собственном транспорте и автобусами);
В случае возвращения оккупантами захваченных автобусов место сбора людей – пожарная часть №10.
Луганская область:
- Северодонецк – Бахмут;
Место сбора: проспект Химиков, 28.
- Лисичанск – Бахмут;
Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
- Попасная – Бахмут;
Место сбора: ул. Первомайская, 42
- Горное – Бахмут;
Место сбора: ул. Гагарина, 13.
- Рубежное – Бахмут.
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