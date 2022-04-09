Зеленский заявил, что глава одного из государств ЕС требовал подтверждений резни в Буче
СМИ утверждают, что это Орбан
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью немецкому изданию Bild, что глава одного государства из Европейского союза не поверил в правдивость резни в Буче. Он требовал фактов доказательства преступлений русских оккупантов.
Зеленский не раскрыл имя пророссийского политика, однако утвердительно ответил на вопрос "это глава правительства одной из стран ЕС?".
По данным разных источников издания Украинская правда, которые не связаны между собой, речь шла о премьер-министре Венгрии Викторе Орбана. Именно он попросил "показать доказательства, что это не инсценировано".
Отметим, что после разоблачения фактов преступлений россиян в Буче официального разговора между Будапештом и Киевом не было.
Напомним, что венгры не признали россию виновной в резне в Буче.
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