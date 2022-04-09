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Два белорусских офицера подорвались на российской мине

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Инцидент произошёл в районе заповедника

Два белорусских офицера подорвались на российской мине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Два беларусских офицера КГБ подорвались на российской мине. Об этом сообщает издание "Наша Ніва".

Инцидент произошёл в Гомельской области в районе заповедника. У белорусских силовых структур не было информации о лагере.

"На следы лагеря наткнулся лесник при обходе, заметил коробки с боеприпасами и сообщил, "куда надо". Российское формирование разбило лагерь в лесу в Гомельской области, в районе Полесского экологического заповедника. Все делали по военной науке: окопались, заминировали подходы с нескольких сторон, стали лагерем. Они не знали, где они находятся. Могли думать, что в Украине. Через какое-то время получили приказ двигаться на юг. Бросили позиции, даже забыли несколько коробок с боеприпасами.

В результате лесники увезли двух офицеров Гомельского управления КГБ показывать место находки, и те подорвались, вероятно, наехав на противотанковую мину, которую россияне оставили на подъезде к лагерю. Пострадали ли при этом лесники, нам неизвестно, а два КГБиста погибли", - рассказал источник издания.

Официальные источники о происшествии не сообщали.

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В статье: война с Россией
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