Два белорусских офицера подорвались на российской мине
Инцидент произошёл в районе заповедника
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Два беларусских офицера КГБ подорвались на российской мине. Об этом сообщает издание "Наша Ніва".
Инцидент произошёл в Гомельской области в районе заповедника. У белорусских силовых структур не было информации о лагере.
"На следы лагеря наткнулся лесник при обходе, заметил коробки с боеприпасами и сообщил, "куда надо". Российское формирование разбило лагерь в лесу в Гомельской области, в районе Полесского экологического заповедника. Все делали по военной науке: окопались, заминировали подходы с нескольких сторон, стали лагерем. Они не знали, где они находятся. Могли думать, что в Украине. Через какое-то время получили приказ двигаться на юг. Бросили позиции, даже забыли несколько коробок с боеприпасами.
В результате лесники увезли двух офицеров Гомельского управления КГБ показывать место находки, и те подорвались, вероятно, наехав на противотанковую мину, которую россияне оставили на подъезде к лагерю. Пострадали ли при этом лесники, нам неизвестно, а два КГБиста погибли", - рассказал источник издания.
Официальные источники о происшествии не сообщали.
Популярное сейчас
- Зеленский заявил, что глава одного из государств ЕС требовал подтверждений резни в Буче
- Подоляк: россияне на переговорах говорят "украинские нацисты стреляют по мирным, а Буча - постановка актёров Голливуда"
- Только после теракта в Краматорске. Франция готова наложить эмбарго на российскую нефть
- Украинские защитники освободили еще один населенный пункт на Херсонщине
- Терминатор! Главный антигерой финала ЛЧ в Киеве шокировал фанатов удивительной трансформацией
- Лучшие друзья человека. Как животные помогают украинским военным. ФОТО
Новости по теме
- 23:56 Украинские Обновленные данные о количестве жертв ракетного удара по Краматорску: более полусотни убитых, более сотни раненых
- 23:53 Украинские BRAVEUKRAINE. Офис Президента запустил проект про смелых украинцев
- 23:39 Украинские ЕС предупредил Венгрию: уплата за российский газ рублями будет нарушением санкций