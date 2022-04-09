Российские оккупанты украли восемь автобусов для эвакуации украинцев из Мелитополя

Городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал об очередных мародерствах российских оккупантов:

“Сегодня вопрос не в том, что они похищают гуманитарный груз. Они впервые угнали автобусы, на которых ехал гуманитарный груз и автобусы, которые должны были эвакуировать жителей из Мелитополя те, которые хотят уехать из оккупированного города. Это произошло довольно странно.

Когда мы два дня пытались доставить гуманитарный груз в Мелитополь, два дня он ночевал сначала в Васильевке, затем остановили его перед стелой города Мелитополя, оставили там ночевать, хотя до места разгрузки оставалось 4 км. Но его оставили там ночевать и на полдевятого приехали военные, которые собрали всех водителей в одном автобусе, сказали им: "Спасибо вам за восемь автобусов, больше сюда ехать не надо". И оставили один автобус для водителей, чтобы они уехали, а восемь автобусов отъехали в неизвестном направлении.

Вчера ОП, министерство реинтеграции делало все возможное и невозможное, чтобы вернуть эти автобусы и предоставить жителям Мелитополя возможность эвакуироваться. Нам обещают, но этих автобусов до сих пор нет. Сейчас полтора часа назад, снова из блокпоста наши сотрудники, водители автобусов звонили по телефону ответственному лицу за гуманитарный груз со стороны Мелитополя, он сказал, что о вас не забыли и ждите. Ждем уже два дня, но я не знаю, где эти автобусы и что происходит”, - сказал Федоров.