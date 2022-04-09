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Россияне пытаются обойти Изюм и направить свои войска к Донецкой и Луганской областям

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Ситуация в Изюмском направлении остается сложной

Россияне пытаются обойти Изюм и направить свои войска к Донецкой и Луганской областям

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Губернатор Харьковской области Олег Синегубов в своем телеграмме рассказал о ситуации в регионе по состоянию на 9 апреля. По его словам, оккупанты нанесли около 50 ударов с артиллерии, минометов, танков и РСЗО.

"Пострадала инфраструктура Салтовки, Холодной Горы, Алексеевки, ХТЗ. В течение суток россияне интенсивно обстреливали Дергачи. Повреждены здания больницы, амбулатории, жилые дома. Пострадавших нет.

Сложным остается Изюмское направление. Россияне пытаются обойти Изюм, позиции нашей армии и концентрированно направить свои войска к Донецкой и Луганской областям, чем усилить там военное присутствие. Но благодаря нашим Вооруженным Силам Украины на этих территориях враг действительно ежедневно несет большие потери техники и живой силы.

В этом районе продолжаем эвакуационные мероприятия, в частности Барвинково и Лозовой, поскольку прогнозируем возможно смещение театра боевых действий именно на эти населенные пункты. С Лозовой уже выехали 15 тысяч человек, остается - около 50 тысяч. С Барвинково выехали около 3 тысяч, остается - 1,5 тысячи человек", - написал Синегубов в телеграмм.

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В статье: война с Россией Олег Синегубов
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