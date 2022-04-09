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Срна: У Де Дзерби были предложения, но он сказал, что будет до конца с Шахтером

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Тренер не собирается покидать "горняков"

Срна: У Де Дзерби были предложения, но он сказал, что будет до конца с Шахтером

Фото: ФК Шахтер Донецк

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Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна дал комментарий о первой встрече с наставником команды Роберто Де Дзерби после начала войны:

"Я постоянно на связи с Роберто Де Дзерби. Он сказал, что его деньги теперь не интересуют. Как я за 19 лет, так и он за 7 месяцев, и его тренерский штаб, получили много любви от Украины, его приняли как своего. Он сказал, что у него нет причин покидать "Шахтер" в такой момент. Да, у него были предложения, но он сказал: "Я буду до конца с "Шахтером", верю, мне самое главное – обнять всех, увидеть".

Когда мы впервые встретились после 45 дней войны, он сказал, что сегодня он наш друг. Собираемся, играем товарищеские игры, помогаем друг другу и все, что зарабатываем, отправляем в Украину", – сказал Срна.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк) война с Россией
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Источник:
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