Посольство Италии возобновит работу в Киеве
Дипломаты возвращаются в столицу
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил о намерении возобновить работу своего посольства в Киеве сразу после Пасхи:
"Мы были последними, кто покинул Киев, и мы будем одними из первых, кто вернется. В то же время мы должны усилить дипломатическое давление, чтобы посадить Путина за стол переговоров и достичь прекращения огня", - сказал министр иностранных дел Луиджи Ди Майо после встречи по Украине в субботу.
Напомним, МИД Италии объявил о переводе своего посольства из Киева во Львов 1 марта.
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Источник:Sky News
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