Посольство Италии возобновит работу в Киеве

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил о намерении возобновить работу своего посольства в Киеве сразу после Пасхи:

"Мы были последними, кто покинул Киев, и мы будем одними из первых, кто вернется. В то же время мы должны усилить дипломатическое давление, чтобы посадить Путина за стол переговоров и достичь прекращения огня", - сказал министр иностранных дел Луиджи Ди Майо после встречи по Украине в субботу.