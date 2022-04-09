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Посольство Италии возобновит работу в Киеве

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Дипломаты возвращаются в столицу

Посольство Италии возобновит работу в Киеве

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Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил о намерении возобновить работу своего посольства в Киеве сразу после Пасхи:

"Мы были последними, кто покинул Киев, и мы будем одними из первых, кто вернется. В то же время мы должны усилить дипломатическое давление, чтобы посадить Путина за стол переговоров и достичь прекращения огня", - сказал министр иностранных дел Луиджи Ди Майо после встречи по Украине в субботу.

Напомним, МИД Италии объявил о переводе своего посольства из Киева во Львов 1 марта.

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В статье: Италия война с Россией
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Источник:
Sky News

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