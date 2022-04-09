Взрывные ловушки всюду. Генштаб показал, как работают взрывотехники в окрестностях Киева

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал на своей официальной странице в фейсбуке видео с работой взрывотехников. Также в Генштабе предостерегают, что время от времени в окрестностях Киева и в его пригороде слышны взрывы - это саперы очищают землю от вражеских взрывоопасных предметов.

"На освобожденных территориях саперы Сил обороны Украины продолжают находить и обезвреживать большое количество боеприпасов и неразорвавшихся снарядов. Призываем быть осторожными - российские оккупанты оставляют взрывные ловушки в самых разных местах. Минируют гражданские автомобили, входные двери, детские игрушки, другие предметы, тела людей и животных и просто местность", - говорится в заявлении Гештаба.