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Взрывные ловушки всюду. Генштаб показал, как работают взрывотехники в окрестностях Киева

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Саперы продолжают находить и обезвреживать боеприпасы и неразорвавшиеся снаряды

Взрывные ловушки всюду. Генштаб показал, как работают взрывотехники в окрестностях Киева

Скріншот з відео

UA-Футбол
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал на своей официальной странице в фейсбуке видео с работой взрывотехников. Также в Генштабе предостерегают, что время от времени в окрестностях Киева и в его пригороде слышны взрывы - это саперы очищают землю от вражеских взрывоопасных предметов.

"На освобожденных территориях саперы Сил обороны Украины продолжают находить и обезвреживать большое количество боеприпасов и неразорвавшихся снарядов. Призываем быть осторожными - российские оккупанты оставляют взрывные ловушки в самых разных местах. Минируют гражданские автомобили, входные двери, детские игрушки, другие предметы, тела людей и животных и просто местность", - говорится в заявлении Гештаба.

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В статье: война с Россией
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