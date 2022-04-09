Ермак: Россия сломает зубы. Их много, как саранчи, но они не победят на Донбассе
Победа будет за ВСУ
Getty Images / Global Images Ukraine
Глава Офиса президента Андрей Ермак убежден, что России не удастся победить на Донбассе, потому что Украина не отступит и не уступит суверенитет и территориальную целостность:
Россия не может оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. ВСУ стоят, поэтому Кремль продолжает тактику террора. Они обстреливают жилые дома Северодонецка, убили мирных людей на вокзале Краматорска.
Они хотят уничтожить людей вместе с городами, но тактика не сработает.
Россия сломает зубы. Их много, как саранчи, но они не победят на Донбассе. Украина не отступит и не уступит суверенитет и территориальную целостность", - сказал политик.
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