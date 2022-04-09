Ермак: Россия сломает зубы. Их много, как саранчи, но они не победят на Донбассе

Глава Офиса президента Андрей Ермак убежден, что России не удастся победить на Донбассе, потому что Украина не отступит и не уступит суверенитет и территориальную целостность:

Россия не может оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. ВСУ стоят, поэтому Кремль продолжает тактику террора. Они обстреливают жилые дома Северодонецка, убили мирных людей на вокзале Краматорска.

Они хотят уничтожить людей вместе с городами, но тактика не сработает.

Россия сломает зубы. Их много, как саранчи, но они не победят на Донбассе. Украина не отступит и не уступит суверенитет и территориальную целостность", - сказал политик.