УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ермак: Россия сломает зубы. Их много, как саранчи, но они не победят на Донбассе
В тренде

Ермак: Россия сломает зубы. Их много, как саранчи, но они не победят на Донбассе

Общие новости
(3 голосов)

Победа будет за ВСУ

Ермак: Россия сломает зубы. Их много, как саранчи, но они не победят на Донбассе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Глава Офиса президента Андрей Ермак убежден, что России не удастся победить на Донбассе, потому что Украина не отступит и не уступит суверенитет и территориальную целостность:

Россия не может оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. ВСУ стоят, поэтому Кремль продолжает тактику террора. Они обстреливают жилые дома Северодонецка, убили мирных людей на вокзале Краматорска.

Они хотят уничтожить людей вместе с городами, но тактика не сработает.

Россия сломает зубы. Их много, как саранчи, но они не победят на Донбассе. Украина не отступит и не уступит суверенитет и территориальную целостность", - сказал политик.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Андрей Ермак
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Телеграм Єрмака

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Ураган (Запорожье)
09.04.2022 в 15:48
Это обещанный сюрприз
Ответить
0
0
avatar
armik (Киев)
09.04.2022 в 15:18
Эта курва где-то пряталась целый месяц, таперь выползло и открыло хлебало на своих хозяев.А где ура-поцреоты тягнитухес и кошу глинський?Передайте им, что пора тоже что-то прогавкать, бо их потом неправильно поймут.
Ответить
0
-2

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...