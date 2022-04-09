Нацбанк заморозил курс доллара до конца войны

Официальный курс доллара до завершения войны составит 29,25 грн за доллар. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в эфире единого телемарафона, информирует "Украинская правда".

Курс планируют фиксировать минимум до окончания военного положения.

"А дальше, после нашей победы, мы будем постепенно возвращаться к привычному режиму плавающего обменного курса. Будем постепенно снимать админограничения, сокращать свое участие на рынке. Но этот переход восстановления стандартной работы и восстановления валютной политики Нацбанка будет очень постепенным, чтобы избежать резких потрясений", - сообщил Николайчук.