Зеленский присвоил еще трем офицерам звание бригадных генералов
Слава героям!
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом присвоил звание бригадного генерала трем офицерам.
- полковнику Громову Алексею Алексеевичу - заместителю начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
- полковнику Коваленко Алексею Александровичу - начальнику Центрального управления связи и киберборьбы Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
- полковнику Острянскому Евгению Викторовичу - начальник Главного управления оборонного планирования Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Кроме того, за личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинской обязанности орденом Богдана Хмельницкого II степени награждены три офицера.
- Литвинов Сергей Петрович - генерал-майор
- Охрименко Александр Петрович - полковник
- Хребтов Максим Валерийович - подполковник
Орденом "За мужество" III степени награжден
- Бережный Виталий Александрович - старший прапорщик запаса.
Ранее мы сообщали, что лейтенант, которому посмертно
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