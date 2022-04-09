Зеленский присвоил еще трем офицерам звание бригадных генералов

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом присвоил звание бригадного генерала трем офицерам.

полковнику Громову Алексею Алексеевичу - заместителю начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

полковнику Коваленко Алексею Александровичу - начальнику Центрального управления связи и киберборьбы Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

полковнику Острянскому Евгению Викторовичу - начальник Главного управления оборонного планирования Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, за личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинской обязанности орденом Богдана Хмельницкого II степени награждены три офицера.

Литвинов Сергей Петрович - генерал-майор

Охрименко Александр Петрович - полковник

Хребтов Максим Валерийович - подполковник

Орденом "За мужество" III степени награжден

Бережный Виталий Александрович - старший прапорщик запаса.