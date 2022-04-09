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Зеленский присвоил еще трем офицерам звание бригадных генералов

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Слава героям!

Зеленский присвоил еще трем офицерам звание бригадных генералов

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Президент Украины Владимир Зеленский своим указом присвоил звание бригадного генерала трем офицерам.

  • полковнику Громову Алексею Алексеевичу - заместителю начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
  • полковнику Коваленко Алексею Александровичу - начальнику Центрального управления связи и киберборьбы Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
  • полковнику Острянскому Евгению Викторовичу - начальник Главного управления оборонного планирования Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, за личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинской обязанности орденом Богдана Хмельницкого II степени награждены три офицера.

  • Литвинов Сергей Петрович - генерал-майор
  • Охрименко Александр Петрович - полковник
  • Хребтов Максим Валерийович - подполковник

Орденом "За мужество" III степени награжден

  • Бережный Виталий Александрович - старший прапорщик запаса.

Ранее мы сообщали, что лейтенант, которому посмертно присвоено звание Героя Украины, был воспитанником "Карпат".

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В статье: война с Россией Герои Украины
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