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Спикер Орбана заявил, что венгерский лидер осуждает резню в Буче

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Наконец-то венгры смогли сказать хотя бы что-то

Спикер Орбана заявил, что венгерский лидер осуждает резню в Буче

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спикер премьера Венгрии Берталан Хаваши заявил, что Виктор Орбан осуждает резню в Буче. По его словам, Венгрия полностью поддерживает международное расследование, направленное на выявление виновников кровопролития.

"Это общая позиция Европейского Союза, и Венгрия является частью этой позиции. И по всем зверствам, я думаю, что все они должны быть расследованы, в любом случае, гражданское население должно быть защищено, жестокое обращение с гражданским населением должно быть самым решительным образом осуждено, и такие случаи должны быть расследованы. Мы хотим независимого и беспристрастного расследования", – заявил Хаваши.

Напомним, вице-премьер и лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" ранее раскритиковал премьера Венгрии Виктора Орбана за то, что он не спешит осуждать Россию за массовые убийства гражданского населения в Буче.

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В статье: Венгрия война с Россией
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Источник:
Telex

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Комментарии (1)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
09.04.2022 в 16:46
Той Йобіковий угр хотів сказати , що засуджує "укропські постановочні сцени" . Але членство в ЄС видавило з нього дипломатичну версію цього змісту .
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