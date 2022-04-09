Спикер Орбана заявил, что венгерский лидер осуждает резню в Буче
Наконец-то венгры смогли сказать хотя бы что-то
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Спикер премьера Венгрии Берталан Хаваши заявил, что Виктор Орбан осуждает резню в Буче. По его словам, Венгрия полностью поддерживает международное расследование, направленное на выявление виновников кровопролития.
"Это общая позиция Европейского Союза, и Венгрия является частью этой позиции. И по всем зверствам, я думаю, что все они должны быть расследованы, в любом случае, гражданское население должно быть защищено, жестокое обращение с гражданским населением должно быть самым решительным образом осуждено, и такие случаи должны быть расследованы. Мы хотим независимого и беспристрастного расследования", – заявил Хаваши.
Напомним, вице-премьер и лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" ранее раскритиковал премьера Венгрии Виктора Орбана за то, что он не спешит осуждать Россию за массовые убийства гражданского населения в Буче.
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