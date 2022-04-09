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Палкин: По мнению президента УЕФА, украинские клубы должны играть в еврокубках

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Чеферин открыт для помощи футбольному сообществу Украины

Палкин: По мнению президента УЕФА, украинские клубы должны играть в еврокубках

фото - Олександр Приходько

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Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о планах команды, а также о поддержке со стороны турецкого "Фенербахче" и УЕФА:

“Команда вылетает в Грецию, затем на время возвращается в Стамбул, а позже переедем в Анталию. "Фенербахче" помог нам по всем вопросам, по тренировочной базе, по гостиницам и всем бытовым темам.

Мы встречались с президентом УЕФА, он поддерживает нас во всех начинаниях. Он поддержал тему проведения товарищеских матчей. Более того, сказал, что если нужно будет договориться с каким-нибудь из клубов, то он в нашем распоряжении и будет помогать.

Также говорили о продолжении текущего или начале нового чемпионата, насколько это возможно. Он сказал, что будет оказывать в этом всяческую поддержку. Также затронули тему квалификации Лиги чемпионов, группового этапа. По его мнению, украинские клубы должны участвовать в еврокубках.

У нас есть гуманитарный штаб на Арене Львов, где работает около 70 сотрудников клуба. Футболисты иногда приезжают и помогают им. Он рассчитан на 500-600 человек, приезжающих с Востока Украины. Там мы предоставляем еду, медицинскую помощь, воду, люди могут там переночевать. Сегодня это наше главное направление, которым мы занимаемся”, – сказал Палкин.

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В статье: Сергей Палкин УЕФА Фенербахче (Стамбул) Александер Чеферин
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Источник:
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