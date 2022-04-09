В Лисичанске горит АЗС. Ее не могут потушить
Рашисты продолжают обстрелы
Фото: t.me/luhanskaVTSA
Войска рашистской федерации продолжают обстрел Луганской области, сообщает губернатор области Сергей Гайдай. Сегодня с утра они расстреляли жилой дом в Рубежном, в результате чего были ранены четыре человека.
В Лисичанске вследствие обстрела горят многоэтажка, АЗС и предприятие. Пока нет возможности потушить пожары из-за постоянных обстрелов.
Напомним, сегодня с утра Сергей Гайдай сообщал, что
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