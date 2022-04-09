В Лисичанске горит АЗС. Ее не могут потушить

Войска рашистской федерации продолжают обстрел Луганской области, сообщает губернатор области Сергей Гайдай. Сегодня с утра они расстреляли жилой дом в Рубежном, в результате чего были ранены четыре человека.

В Лисичанске вследствие обстрела горят многоэтажка, АЗС и предприятие. Пока нет возможности потушить пожары из-за постоянных обстрелов.