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В Лисичанске горит АЗС. Ее не могут потушить

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Рашисты продолжают обстрелы

В Лисичанске горит АЗС. Ее не могут потушить

Фото: t.me/luhanskaVTSA

UA-Футбол
Новина українською

Войска рашистской федерации продолжают обстрел Луганской области, сообщает губернатор области Сергей Гайдай. Сегодня с утра они расстреляли жилой дом в Рубежном, в результате чего были ранены четыре человека.

В Лисичанске вследствие обстрела горят многоэтажка, АЗС и предприятие. Пока нет возможности потушить пожары из-за постоянных обстрелов.

Напомним, сегодня с утра Сергей Гайдай сообщал, что под огнем находится вся Луганская область.

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В статье: война с Россией
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