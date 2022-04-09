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Зеленский: Украина готова к переговорам. Пока что

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(1 голосов)

Наше государство всегда искало пути для переговоров

Зеленский: Украина готова к переговорам. Пока что

Скріншот з відео

UA-Футбол
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Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с канцлером Австрии дал совместный брифинг. На нем глава украинского государства сообщил, что Украина готова параллельно искать пути для дипломатии. Но добавил "пока что".

"Украина всегда говорила, что она готова к переговорам, и будет искать любые пути, чтобы закончить войну. Параллельно, к сожалению, на востоке и юге идет накопления войск. Большое количество войск, техники, вооруженных людей, которые собираются оккупировать еще одну часть наших территорий. Это будет сложная баталия. Мы верим в нашу борьбу и верим в нашу победу. Поэтому мы готовы и бороться, и параллельно искать те или иные пути в дипломатии, которые могут остановить эту войну. Пока что. Пока что мы говорим и о параллельном диалоге", - сказал Зеленский.

Ранее Зеленский сообщал, какие страны готовы обсуждать гарантии безопасности для Украины.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Комментарии (5)
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aleks68
09.04.2022 в 17:15
на каких условиях "останавливать" войну?всё веришь что плешивый .....просто так уйдёт?наивный ......
Ответить
0
-1
FC Energy (Новая Каховка)
09.04.2022 в 17:20
А мы можем их до Москвы гнать? В кремле сидят убийцы, но не идиоты, понимают, что проигрывают войну. Последний аккорд - битва за донбасс, а там по итогу и переговоры про окончание войны.
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+3
0
C_Ballack (Днепр)
09.04.2022 в 17:33
Любая война заканчивается переговорами, но многих дурикам на этом сайте трудно понять эту истину.
+2
-2
avatar
Extrim4ik (Extreme)
09.04.2022 в 17:44
Вот вот... Не знаю, чем оно всё закончится, но в Донецкой, Харьковской, и особенно в Луганской области как-то не очень всё утешительно...
0
0
aleks68
09.04.2022 в 17:53
c_ballack-в зеркало посмотри и увидишь ......
0
0

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