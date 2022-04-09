Зеленский: Украина готова к переговорам. Пока что

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с канцлером Австрии дал совместный брифинг. На нем глава украинского государства сообщил, что Украина готова параллельно искать пути для дипломатии. Но добавил "пока что".

"Украина всегда говорила, что она готова к переговорам, и будет искать любые пути, чтобы закончить войну. Параллельно, к сожалению, на востоке и юге идет накопления войск. Большое количество войск, техники, вооруженных людей, которые собираются оккупировать еще одну часть наших территорий. Это будет сложная баталия. Мы верим в нашу борьбу и верим в нашу победу. Поэтому мы готовы и бороться, и параллельно искать те или иные пути в дипломатии, которые могут остановить эту войну. Пока что. Пока что мы говорим и о параллельном диалоге", - сказал Зеленский.