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Подоляк: За месяц войны россия получила €37 млрд за энергоносители

Общие новости
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Европа продолжает финансировать агрессора

Подоляк: За месяц войны россия получила €37 млрд за энергоносители

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк поделился мыслями насчет санкции против россии.

По словам Подоляка, за месяц войны россия получила €37 млрд за энергоносители. Кроме того, санкции до сих пор недоработанны - нет реального отключения от SWIFT ключевых российских банков, нет тотального ареста имущества членов путинской партии "Единая Россия".

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В статье: война с Россией Михаил Подоляк
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