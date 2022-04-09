Подоляк: За месяц войны россия получила €37 млрд за энергоносители
Европа продолжает финансировать агрессора
Getty Images / Global Images Ukraine
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк поделился мыслями насчет санкции против россии.
По словам Подоляка, за месяц войны россия получила €37 млрд за энергоносители. Кроме того, санкции до сих пор недоработанны - нет реального отключения от SWIFT ключевых российских банков, нет тотального ареста имущества членов путинской партии "Единая Россия".
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Источник:Телеграм Михайла Подоляка
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