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Премьер Великобритании приехал в Киев и встречается с Зеленским

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Настоящий друг познается в беде

Премьер Великобритании приехал в Киев и встречается с Зеленским

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Киеве в эти минуты продолжается встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Этот визит британского лидера не афишировался в СМИ. Детали о встрече будут известны после ее завершения.

Премьер Великобритании приехал в Киев и встречается с Зеленским - изображение 1

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В статье: Англия война с Россией Борис Джонсон
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Источник:
УНИАН

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