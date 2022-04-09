Премьер Великобритании приехал в Киев и встречается с Зеленским
Настоящий друг познается в беде
Getty Images / Global Images Ukraine
В Киеве в эти минуты продолжается встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Этот визит британского лидера не афишировался в СМИ. Детали о встрече будут известны после ее завершения.
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Источник:УНИАН
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