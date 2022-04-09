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Россияне свозят украинцев в Крым и жестко допрашивают

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Из Мелитополя и Херсонской области

Россияне свозят украинцев в Крым и жестко допрашивают

Новина українською

Украинские гражданые поддаются жестоким допросам в аннексированном Крыму. Об этом сообщает лидер крымских татар Мустафа Джемилев.

Незаконно арестованных украинцев с Херсонской области и Мелитополя свозят в СИЗО Крыма и жестоко пытают.

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В статье: война с Россией
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