Миколенко отыграл весь матч с МЮ и получил оценку 7,5/10
Виталий помог "ирискам" обыграть "красных дьяволов"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 32-го тура АПЛ
Украинский защитник хозяев поля Виталий Миколенко вышел в поединке в стартовом составе команды Фрэнка Лэмпарда и провел на поле все 90 минут основного времени.
За эту игру Виталий получил оценку в 7,5 балла от порталов WhoScored и SofaScore.
Миколенко 4 раза вынес мяч, дважды перехватил его, трижды отобрал, 57 раз коснулся мяча, отдал 13 точных передач из 21, в том числе 1 ключевую, и провел 2 удачных обводки при 2 попытках.
22-летний Миколенко провел в составе "Эвертона" 9 матчей.
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