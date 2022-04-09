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Миколенко отыграл весь матч с МЮ и получил оценку 7,5/10

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(2 голосов)

Виталий помог "ирискам" обыграть "красных дьяволов"

Миколенко отыграл весь матч с МЮ и получил оценку 7,5/10

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 32-го тура АПЛ "Эвертон" дома минимально обыграл "Манчестер Юнайтед". Единственный мяч в этой встрече на свой счет записал 21-летний атакующий полузащитник "Ирисок" Энтони Гордон.

Украинский защитник хозяев поля Виталий Миколенко вышел в поединке в стартовом составе команды Фрэнка Лэмпарда и провел на поле все 90 минут основного времени.

За эту игру Виталий получил оценку в 7,5 балла от порталов WhoScored и SofaScore.

Миколенко 4 раза вынес мяч, дважды перехватил его, трижды отобрал, 57 раз коснулся мяча, отдал 13 точных передач из 21, в том числе 1 ключевую, и провел 2 удачных обводки при 2 попытках.

22-летний Миколенко провел в составе "Эвертона" 9 матчей.

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В статье: Виталий Миколенко
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
09.04.2022 в 17:47
Осваивается парень!
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