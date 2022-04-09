Шольц: Это военные преступления, которые мы не принимаем

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал зверства россиян по отношению к мирным жителям в Киевской области, в частности, в городе Буча.

"Мы не можем не заметить, что это преступление. Это военные преступления, которые мы не принимаем... те, кто это совершил, должны быть привлечены к ответственности", - заявил Шольц.