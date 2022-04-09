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Шольц: Это военные преступления, которые мы не принимаем

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Канцлер осудил зверства россиян

Шольц: Это военные преступления, которые мы не принимаем

Reuters / Автор неизвестен

Новина українською

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал зверства россиян по отношению к мирным жителям в Киевской области, в частности, в городе Буча.

"Мы не можем не заметить, что это преступление. Это военные преступления, которые мы не принимаем... те, кто это совершил, должны быть привлечены к ответственности", - заявил Шольц.

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В статье: война с Россией Олаф Шольц
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Источник:
Reuters

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