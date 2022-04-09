Канцлер Австрии: ЕС будет ужесточать санкции против России, пока война не прекратится

Канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что ЕС будет ужесточать санкции против России, пока война не прекратится.

"Австрия является нейтральной страной в военном плане, но не может согласиться с происходящими преступлениями. Это значит, что Австрия полностью поддерживает санкции ЕС, вводит их у себя. И Австрия поддерживает Украину там, где это Украине наиболее нужно.

Мы будем ужесточать санкции в рамках ЕС, пока война не прекратится. Сейчас был принят еще один пакет санкций, и он будет не последний. Нынешние санкции недостаточны, потому что украинцы продолжают гибнуть.

Австрия прилагает усилия, чтобы были созданы гуманитарные коридоры для эвакуации людей из Мариуполя и чтобы эти коридоры были надежными", - сказал чиновник.