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Канцлер Австрии: ЕС будет ужесточать санкции против России, пока война не прекратится

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У западных стран нет другого выбора

Канцлер Австрии: ЕС будет ужесточать санкции против России, пока война не прекратится

Getty Images

Новина українською

Канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что ЕС будет ужесточать санкции против России, пока война не прекратится.

"Австрия является нейтральной страной в военном плане, но не может согласиться с происходящими преступлениями. Это значит, что Австрия полностью поддерживает санкции ЕС, вводит их у себя. И Австрия поддерживает Украину там, где это Украине наиболее нужно.

Мы будем ужесточать санкции в рамках ЕС, пока война не прекратится. Сейчас был принят еще один пакет санкций, и он будет не последний. Нынешние санкции недостаточны, потому что украинцы продолжают гибнуть.

Австрия прилагает усилия, чтобы были созданы гуманитарные коридоры для эвакуации людей из Мариуполя и чтобы эти коридоры были надежными", - сказал чиновник.

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В статье: Австрия война с Россией
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