Канцлер Австрии: ЕС будет ужесточать санкции против России, пока война не прекратится
У западных стран нет другого выбора
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Канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что ЕС будет ужесточать санкции против России, пока война не прекратится.
"Австрия является нейтральной страной в военном плане, но не может согласиться с происходящими преступлениями. Это значит, что Австрия полностью поддерживает санкции ЕС, вводит их у себя. И Австрия поддерживает Украину там, где это Украине наиболее нужно.
Мы будем ужесточать санкции в рамках ЕС, пока война не прекратится. Сейчас был принят еще один пакет санкций, и он будет не последний. Нынешние санкции недостаточны, потому что украинцы продолжают гибнуть.
Австрия прилагает усилия, чтобы были созданы гуманитарные коридоры для эвакуации людей из Мариуполя и чтобы эти коридоры были надежными", - сказал чиновник.
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