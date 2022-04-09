Россияне нанесли химическую атаку в Луганской области
Оккупанты нанесли удар по цистерне с азотной кислотой
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщает, что россияне нанесли химическую атаку в Луганской области.
Российские войска у Рубежного попали в цистерну с азотной кислотой.
Обращение к местным жителям:
- Действие на человека: азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и попадании на кожу и слизистые.
- Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях – отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами.
- Подготовьте защитные маски для лица, смоченные содовым раствором.
- При местном воздействии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения.
- Не выходите из укрытий!
- Если Вы в помещении – закройте двери и окна!
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.04.2022 в 17:45
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vgolovan (полтава)
09.04.2022 в 18:00
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