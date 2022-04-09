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Боррель после встречи с Зеленским: Война будет выиграна на поле боя

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"Украина победит и станет еще сильнее"

Боррель после встречи с Зеленским: Война будет выиграна на поле боя

Новина українською

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель подытожил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и Премьер-министром нашего государства Денисом Шмигалем.

"Тронутый стойкостью, решительностью и гостеприимством Владимира Зеленского. Я возвращаюсь с четким списком дел", - заявил Боррель.

1. Эта война будет выиграна на поле боя. Мы выделим дополнительные 500 миллионов евро. Поставки оружия будут производиться с учетом потребностей Украины.

2. Военные преступления: Жестокое нападение россии на беззащитных мирных жителей в Краматорске снова показывает полное неуважение Кремля к человеческой жизни. Это только підсилить нашу поддержку Украины.

3. Нам нужно продолжать усиливать давление на россию. Мы уже ввели масштабные санкции, но нужно сделать больше в энергетическом секторе, в том числе нефти.

4. В понедельник я созываю Совет ЕС по иностранным делам для обсуждения следующих шагов.

5. Украина победит и станет еще сильнее. И ЕС будет поддерживать вас на каждом шагу.

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В статье: война с Россией Жозеп Боррель
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