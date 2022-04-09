Боррель после встречи с Зеленским: Война будет выиграна на поле боя
"Украина победит и станет еще сильнее"
Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель подытожил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и Премьер-министром нашего государства Денисом Шмигалем.
"Тронутый стойкостью, решительностью и гостеприимством Владимира Зеленского. Я возвращаюсь с четким списком дел", - заявил Боррель.
1. Эта война будет выиграна на поле боя. Мы выделим дополнительные 500 миллионов евро. Поставки оружия будут производиться с учетом потребностей Украины.
2. Военные преступления: Жестокое нападение россии на беззащитных мирных жителей в Краматорске снова показывает полное неуважение Кремля к человеческой жизни. Это только підсилить нашу поддержку Украины.
3. Нам нужно продолжать усиливать давление на россию. Мы уже ввели масштабные санкции, но нужно сделать больше в энергетическом секторе, в том числе нефти.
4. В понедельник я созываю Совет ЕС по иностранным делам для обсуждения следующих шагов.
5. Украина победит и станет еще сильнее. И ЕС будет поддерживать вас на каждом шагу.
Популярное сейчас
- Ракицкий вскоре вернется в Шахтер
- Россияне атаковали ракетами райцентр Полтавской области. Есть пострадавшие
- В Одесской области прогремел новый взрыв
- "Может перед ними на колени встать?". Жена Зинченко не считает нужным обращаться к россиянам и переходить на русский язык
- Терминатор! Главный антигерой финала ЛЧ в Киеве шокировал фанатов удивительной трансформацией
- Легенду женского футбола арестовали за вождение в пьяном виде и жестокое обращение с детьми